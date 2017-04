Die 26 Jahre alte Erfurterin setzte sich am Freitag (14.04.2017) im Finale gegen die Australierin Stephanie Morton klar in zwei Läufen durch und holte damit bereits ihren achten WM -Titel. Bronze ging an die Hongkong-Chinesin Wai-Sze Lee.

Für Vogel war es die zweite Medaille in Hongkong, nachdem sie zum Auftakt den dritten Platz im Teamsprint mit Miriam Welte belegt hatte. Im Halbfinale hatte sich Vogel zuvor ebenfalls klar gegen die Lokalmatadorin Wai Sze Lee aus Hongkong durchgesetzt, die letztlich Bronze holte.

"Ein hartes Stück Arbeit"

Rund acht Monate nach ihrem Triumph bei den Sommerspielen in Rio untermauerte Vogel ihren Status als Sprintkönigin und holte die insgesamt achte WM-Goldmedaille ihrer Karriere (Sprint, Teamsprint, Keirin). Für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) war es am dritten Wettkampftag das dritte Edelmetall bei der WM in Fernost, für Vogel das zweite.

"Ich bin sehr glücklich und stolz, dass ich nach den Olympischen Spielen in Rio meine Position in der Welt verteidigt habe. Es war ein hartes Stück Arbeit, vor allem im Halbfinale" , sagte Vogel. Am Sonntag bietet sich ihr eine weitere Chance auf Edelmetall, wenn sie als Titelverteidigerin im Keirin an den Start geht. In der derzeitigen Form gilt die Ausnahmeathletin auch dort als Topfavoriten.

Keine weitere Medaille für Lucas Liß