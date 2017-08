Contador gibt Karriereende bekannt

"Ich möchte über zwei Dinge informieren. Erstens werde ich die Vuelta ab dem 19. August fahren. Und zweitens wird es das letzte Rennen meiner Profikarriere sein", sagte der 34-Jährige in einem Instagram-Video. Contador hatte 2007 und 2009 die Tour de France gewonnen, sein dritter Gesamtsieg 2010 wurde ihm nachträglich wegen einer positiven Dopingprobe aberkannt.

Erfolgreich, aber umstritten

Bei Contador ließen sich damals Spuren der verbotenen Substanz Clenbuterol nachweisen, er wurde im Jahr 2012 rückwirkend für zwei Jahre gesperrt und verlor dadurch auch den Gesamtsieg beim Giro d'Italia 2011. Contador hatte zuvor noch erfolglos versucht, den Dopingverdacht mit dem Verzehr eines kontaminierten Stück Rindfleischs zu erklären. Die Verteidigungsstrategie lief letztlich ins Leere, Contador ging bis zum Internationalen Sportgerichtshof - ohne Erfolg.

Immer wieder wurde Contador auch in den Jahren danach mit dem spanischen Dopingarzt Eufemiano Fuentes in Verbindung gebracht, kaum ein anderer Profi polarisierte so sehr wie Conatdor, der die Radsport-Welt mehr als ein Jahrzehnt lang in zwei Lager trennte. Trotzdem galt der Kletterspezialist weiterhin als einer der Besten seiner Zunft, er gewann sieben große Rundfahrten, darunter neben der Tour de France auch zweimal den Giro und dreimal die Vuelta.

Für Contador schließt sich der Kreis

Damit liegt er im ewigen Ranking auf dem vierten Platz hinter den Radsport-Größen Eddy Merckx (11 Siege), Bernard Hinault (10) und Jacques Anquetil (8). Zuletzt aber fuhr der Trek-Segafredo-Teamkollege von John Degenkolb bei der Frankreich-Rundfahrt nur noch zum neunten Platz - die Leichtigkeit, mit der Contador früher auch den steilsten Anstieg schaffte, war in den letzten Jahren immer seltener zu sehen gewesen.