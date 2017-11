Michael Jung gewinnt Vielseitigkeitsreiten in Stuttgart

Morgenmagazin | 16.11.2017 | 01:44 Min. | Verfügbar bis 16.11.2018 | Das Erste

Das Indoor-Meeting in Stuttgart fängt jedes Jahr mit einem Vielseitigkeitsreiten an. Olympiasieger Michael Jung hat den Parcours in diesem Jahr mitentwickelt und sich am Ende gegen die Konkurrenz durchgesetzt.