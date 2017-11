Deutsche Reiter mit Schwierigkeiten in Stuttgart

Die deutschen Reiter sind in einer etwas schwierigen Aufbauphase, so zumindest Bundestrainer Otto Becker. Eine neue Reithoffnung ist dagegen Simone Blum, die auch in Stuttgart beim German Masters überzeugen konnte.