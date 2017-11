Hinterbeingamaschen sind dafür da, die Pferde zu schützen. Wenn sie sich zum Beispiel streifen, können sie sich schnell verletzen. Aber besonders im Springreiten haben die Gamaschen an den Hinterbeinen längst auch eine andere Funktion: Sie werden gezielt so angelegt, dass sie den Bewegungsablauf beeinflussen - und damit auch die Leistungsfähigkeit der Pferde. Dem will der Weltverband FEI nun ein Ende setzen: Bei der Generalversammlung in Montevideo, Uruguay, vom 18. bis 21. November, wird über eine Regeländerung abgestimmt. Der gezielte Einsatz der Gamaschen zur Leistungssteigerung soll verboten werden.

Dass dieser Schritt sinnvoll ist, scheint unumstritten. Auch die Deutsche Reiterliche Vereinigung FN unterstützt den Vorstoß des Weltverbandes - denn dieser habe das Ziel, die sportliche Fairness zu verbessern, schreibt der Verband. Für seine eigenen Turniere auf nationaler Ebene hat die FN bereits reagiert: Laut neuer Prüfungsordnung dürfen Gamaschen und andere Ausrüstungsgegenstände mit dem Betreten des Vorbereitungsplatzes nicht mehr geändert werden.

Ein völlig neuer Sport?

Otto Becker, Bundestrainer Springreiten

Umstrittener ist dagegen die Frage, wie sehr die Gamaschen die Leistungen beeinflussen. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schrieb am 5. September von "dramatischen Verfälschungen" und von Top-Reitern, die "hinter vorgehaltener Hand" erzählen, es ergäbe sich ein völlig neuer Sport. Die Gamaschen würden auch schwächeren Reitern und Pferden Erfolge ermöglichen. Bundestrainer Otto Becker sieht das weniger dramatisch. "Ich bin überzeugt, dass dieselben Reiter nach wie vor vorne stehen werden", sagte er zu sportschau.de. Inwiefern dies auch für die Pferde gilt, "beibt abzuwarten. Es kann natürlich sein, dass es Veränderungen gibt. Das wird sich einpendeln."

Wenn die Generalversammlung den Vorschlag der FEI unverändert absegnet, wird die neue Regel stufenweise eingeführt: 2019 für die Ponyreiter, 2020 für die Junioren, 2021 für alle. Hintergrund ist, dass der Weltverband nicht innerhalb eines olympischen Zyklus' die Regeln ändern wolle, schreibt die FEI.

Wirkung individuell verschieden

Bundestrainer Becker sieht ihn dem langfristigen Zeitplan noch den Vorteil. Er würde den Regelhütern Zeit geben, " genau zu definieren, wie die Gamaschen künftig korrekt angelegt werden können." Denn "was da genau wirkt, kann ich nicht pauschal sagen", sagt Becker.

Eine Theorie: Stramm angezogene Gamaschen sorgen für ein derart unangenehmes Gefühl, dass die Pferde alles tun, um einen Kontakt mit der Stange zu vermeiden. Deshalb springen sie höher und weiter. Allerdings gibt es zahlreiche Formen von Gamaschen und die Pferde reagieren individuell. "Bei manchen wirkt es, der Bewegungsablauf verändert sich. Bei manchen wirkt es gar nicht", sagt Becker.

Zeit auch für Reiter und Pferdebesitzer

Gerade weil die Pferde unterschiedlich reagieren, ist die Gefahr groß, dass sich jemand benachteiligt fühlt. Immerhin bekämen auch Reiter und Pferdebesitzer durch die stufenweise Einführung ausreichend Zeit, sich auf die neuen Voraussetzungen einzustellen. Denn es ist gut möglich, dass manch ein Pferd, das derzeit Titel holt und teuer gehandelt wird, ohne den Reiz der Gamaschen kaum noch mithalten kann.

Stand: 16.11.2017, 08:30