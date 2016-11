Becker bleibt Bundestrainer der Springreiter

Der zum Jahresende auslaufende Vertrag mit dem 57 Jahre alten Erfolgscoach aus Sendenhorst wurde um vier Jahre verlängert. Dies teilte Dennis Peiler, Geschäftsführer des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR), mit. Neben Becker gehören auch Heinrich-Hermann Engemann, Peter Teeuwen und Eberhard Seemann bis 2020 zum Trainerstab der deutschen Springreiter.

Bronze in Rio

Der frühere Springreiter und Mannschafts-Olympiasieger Becker hatte den Trainer-Job 2009 nach der Trennung des DOKR von Kurt Gravemeier übernommen. Zu den größten Erfolgen seiner Amtszeit gehören die Team-Goldmedaillen bei der WM 2010 in den Lexington/USA und bei der EM 2011 in Madrid. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro hatte Beckers Team Bronze gewonnen. Seit dem Ende der aktiven Karriere betreibt der gelernte Winzer in Sendenhorst bei Münster einen Reitstall.

sid/dpa | Stand: 03.11.2016, 11:54