Vielseitigkeits-EM - Gold für Klimke

Klimke holte bei der Vielseitigkeits- EM im polnischen Strzegom am Sonntag (20.08.2017) ihren ersten großen Einzeltitel. Die deutsche Equipe verpasste erstmals seit 2011 Gold und musste sich hinter den Briten mit Silber begnügen.

Schon mehrfach hatte Klimke bei großen Events nach zwei Disziplinen in Front gelegen, doch oft folgten im abschließenden Springen böse Überraschungen. In Strzegom nicht. Klimke blieb mit ihrem Oldenburger Wallach "Hale Bob" im Parcours fehlerfrei und feierte mit 30,30 Punkten den größten Erfolg ihrer langen Karriere. "Ich bin einfach total happy", sagte Klimke, die zudem mit dem Team Silber gewann. "Ich freue mich riesig!"

Silber für Jung

Dieses Mal hielt die 49-Jährige auch Dauer-Champion und Serien-Europameister Michael Jung auf Distanz. Der dreimalige Olympiasieger, der in Niederschlesien seinen vierten EM-Titel in Folge angestrebt hatte, blieb ebenfalls ohne Fehler (32,80), konnte den Rückstand aus der Dressur allerdings nicht mehr wettmachen. "Ingrid war an diesem Wochenende einfach nicht zu schlagen", sagte der 35-Jährige. "Sie ist eine würdige Siegerin." Dritte wurde die Britin Nicola Wilson (35,50) mit "Bulana".

Etwas enttäuschend war am Ende das Ergebnis der Mannschaft. Erstmals seit sechs Jahren gab es bei kein Gold. Hinter Klimke und Jung fiel Julia Krajewski ein wenig ab. Die Warendorferin erlaubte sich mit "Samourai du Thot" im Gelände einen teuren Fehler sowie eine Zeitüberschreitung und kam nach Dressur, Gelände und Springen mit dem elf Jahre alten Wallach auf Rang 18.

Hoy-Sturz im Gelände

Noch größeres Pech hatte Bettina Hoy. Die 54-jährige Altmeisterin aus Rheine hatte nach der Dressur noch klar in Führung gelegen, doch ein Sturz mit "Seigneuer Medicott" im Gelände brachte das Aus. Ross und Reiterin blieben unverletzt. Ein Eisen am Huf ihres Pferdes hatte sich gelöst, auf der nassen Piste fehlte die Griffigkeit.

Am Ende kam die deutsche Mannschaft auf 123,6 Punkte und musste sich hinter Großbritannien (113,9) und vor Schweden (148,4) mit Silber begnügen.

