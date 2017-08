Sturz von Hoy mindert Titelchancen

Titelverteidiger Deutschland (123,0 Punkte) ist hinter Großbritannien (113,0) und vor Schweden (128,5) nur noch Zweiter. In der Einzelwertung greifen Ingrid Klimke (Münster) und Michael Jung (Horb) weiter nach Gold.

Tod eines Pferdes überschattet Prüfung

Überschattet wurde die Prüfung im Gelände am Samstag (19.08.2017) vom Tod des Pferdes Bob The Builder. Nach einem Sturz an Hindernis 15 zog sich der elf Jahre alte Wallach des polnischen Einzelreiters Michal Knap einen so komplizierten Bruch am rechten Vorderbein zu, dass er eingeschläfert werden musste.

Klimke zeigte mit ihrem Oldenburger Wallach Hale Bob auf dem 5,7 km langen Geländekurs eine starke Vorstellung und geht am Sonntag mit 30,30 Zählern von der Pole Position aus ins entscheidende Springen. "Es hat richtig Spaß gemacht. Ich musste mich nach jedem Hindernis zwingen, konzentriert zu bleiben, weil ich mich so gefreut habe", sagte die zweimalige Team-Olympiasiegerin nach ihrem starken Auftritt.

Auf Jung war Verlass

Auch auf Titelverteidiger Jung, der in Niederschlesien sein viertes Doppel-Gold in Folge anpeilt, war Verlass. Der dreimalige Olympiasieger (32,80) blieb im Sattel von Rocana ohne Fehler und kam auf Rang zwei. "Durch den Ausfall von Bettina war Druck da. Man muss sich ganz auf seine Aufgabe konzentrieren, sonst hat man keine Chance", sagte der Schwabe.

Hoy mit Sturz-Pech

Pech hatte Bettina Hoy. Die Ex-Europameisterin, nach der Dressur noch Führende, stürzte mit ihrem Wallach Seigneur Medicott an Hindernis Nummer zehn und schied aus. "Mein Kopf tut noch etwas weh, aber es geht schon wieder. Das Pferd hat keinen Kratzer abgekriegt, das ist das Wichtigste", sagte Hoy nach ihrem Ritt. Ihr Pferd hatte zu Beginn des Geländeritts ein Eisen verloren, "beim Absprung kamen wir dann ins Rutschen und sind hinterm Hindernis gestürzt", berichtete die erfahrene Reiterin, die schon 1984 bei Olympia in Los Angeles Bronze mit der deutschen Mannschaft gewonnen hatte.

Stand: 19.08.2017, 18:09