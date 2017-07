Tierschutzwidrige Trainingsmethoden beim CHIO in Aachen?

Die Blickrichtung des Pferdes geht dabei nach unten, das Maul wird sehr eng an die Brust gezogen und hat im Extremfall sogar Kontakt. Auf dem CHIO in Aachen war diese Trainingsmethode in unterschiedlichen Ausprägungen zu sehen. Diese auch als Rollkur bezeichnete Haltung soll das Pferd empfänglicher machen für die Befehle des Reiters.

Video starten, abbrechen mit Escape Dressurtraining beim CHIO | 00:11 Min. | Verfügbar bis 26.07.2018

Ein neuer Name für die Rollkur

Direkt verboten ist die Rollkur auf Turnieren nicht. Die Reiter bewegen sich in einer Grauzone. Der Begriff "Rollkur" ist nach Skandalbildern in der Vergangenheit auch in der Reiterszene verpönt. Der Ausdruck "Low, deep, round" hat ihn abgelöst und mit diesem Begriff ist die Reitweise mit zeitlichen Beschränkungen und unter bestimmten Bedingungen zulässig.

links: die Nasenlinie ist nach hinten gezogen, rechts: sie verläuft senkrecht

Die Biologin Dr. Kathrin Kienapfel, selbst Dressurreiterin, hat zu den Auswirkung dieser Extremhaltung geforscht und für uns die Videoaufnahmen aus Aachen ausgewertet. Sie betont, dass eine Differenzierung zwischen Rollkur und "Low, deep, round" in der Wissenschaft nicht gibt. Zu den Aufnahmen aus Aachen sagt sie: " Wenn man so reitet, dann ist das tierschutzwidrig, denn hier werden dem Pferd Schmerzen oder Leiden zugefügt. "

Studienlage mittlerweile klar