Dressurreiterin Werth feiert ihren 14. Titel

Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth führt ein Pferd nach dem anderen in die Weltspitze. Bei den deutschen Meisterschaften in Balve gewann sie auf dem Wallach Emilio am Sonntag (11.06.2017) mit grandiosen 89,125 Prozentpunkten auch die abschließende Kür.

Damit machte die Rheinbergerin nach ihren Erfolgen im Grand Prix und im Special das Triple perfekt. Es waren ihre DM -Titel Nummer 13 und 14, der Grand Prix zählt nicht als Meisterschaft. Auf Platz zwei in der Kür kam wie im Special der Bad Homburger Sönke Rothenberger mit Cosmo (87,600). Dritte wurde Dorothee Schneider aus Framersheim mit Sammy Davis jr. (81,650).

Werth: "Emilio hat einen tollen Job gemacht"

Werth war vor allem mit der Leistung ihres Pferdes mehr als zufrieden. " Dieser Titel bedeutet mir sehr viel, Emilio hat einen tollen Job gemacht ", sagte die 48-Jährige.

Sie musste im Vorfeld von Balve den Verzicht auf ihr Paradepferd Weihegold verkünden, die Stute laboriert an einer Entzündung im Bereich der Augen. " Aber für 84 Prozent im Special und fast 90 in der Kür müsste sich auch Weihegold ganz schön strecken ", sagte Werth voll des Lobes über Emilio.

Titel für Werth nur zweitrangig

In Weihegold, Emilio und Don Johnson verfügt Werth auf dem Weg zum CHIO in Aachen und zu den anschließenden Europameisterschaften in Göteborg über drei erstklassige Championatspferde. " Das ist schon eine sehr komfortable Situation ", sagte sie: " Aber wichtiger als alle Titel ist es für mich, immer wieder junge Pferde in die Weltspitze zu führen. "

