Verabredung zum Peitschenmissbrauch im Pferdesport?

Doch der Sieg blieb für Vargiu und den zweitplatzierten Tylicki nicht ohne Nachspiel, Denn beide Jockeys hatten auf der Zielgeraden die Peitsche zu oft eingesetzt. Jeder Jockey darf zwar im Rennen eine Gerte mitführen, diese aber nicht nach Belieben einsetzen. Die Regularien sehen vor, dass der Reiter " zur Wahrung der Sieg- oder Platzchancen " die Peitsche " kurz " einsetzen darf. Maximal fünf Schläge pro Rennen sind erlaubt. Dario Vargiu hatte seinen Hengst Isfahan aber mindestens acht Mal gepeitscht, der Zweitplatzierte Tylicki sogar neun Mal.

Anweisung "Hau drauf!" erhalten?

Die Rennleitung brummte Dario Vargiu deshalb eine Strafe von 2.000 Euro auf, für Frederik Tylicki gab es vier Tage Lizenzentzug. Außerdem mussten beide Jockeys 75 Prozent ihres Derby-Verdienstes abgeben. Von 19.500 Euro Siegprämie für den Jockey wurden bei Vargiu also 14.625 Euro einbehalten.

Um die Strafzahlung ging es am Donnerstag (13.10.2016) vor dem Kölner Renngericht aber nur indirekt. Im Raum stand vielmehr der Vorwurf der verbotenen Verabredung zum Peitschenmissbrauch. Denn der Jockey Vargiu soll, so glaubt der Beschwerdeführer, vor dem Rennen von seinem Stallmanager Holger Faust die Anweisung erhalten haben: " Mach dir keine Sorgen! Hau drauf! Wir zahlen das! " So habe es ein anderer Jockey vor dem Start gehört und weiter erzählt.

Der Besitzer des Drittplatzierten Dschingis Secret, Horst Julius Pudwill, hatte deshalb bereits wenige Tage nach dem Rennen Protest gegen die Wertung eingelegt - jedoch ohne Erfolg. Die Rennleitung des Hamburger Renn-Club e.V. lehnte den Protest in einem erstinstanzlichen Urteil ab. Doch damit wollte Pudwill sich nicht zufriedengeben.

Folgen einer Disqualifikation unklar

Wie oft dürfen Pferde "gepeitscht" werden?

Deshalb musste das Kölner Renngericht noch einmal über den Fall verhandeln. Dabei stand auch die Frage im Raum, welche Folgen die Disqualifikation des Erstplatzierten eigentlich hätte. Denn schließlich hatte auch der Zweitplatzierte die Peitsche zu oft eingesetzt. Der Kläger Julius Pudwill wollte deshalb durchsetzen, dass jeder Schlag über den fünften hinaus als ein " verbotenes Mittel " gewertet werde. Ob die Rennordnung das so hergibt, hatten allerdings bereits Beobachter bezweifelt.

Und so entschied schließlich auch das Renngericht: Der Sieger im Deutschen Derby, der Hengst Isfahan, wird nachträglich nicht disqualifiziert. Das Renngericht sah es nicht als erwiesen an, dass der Siegerjockey vor dem Rennen vom Stallmanager Holger Faust explizit ermutigt worden war, Isfahan mit mehr als den erlaubten fünf Peitschenhieben zum Sieg zu treiben. Zwar hatten zwei Zeugen berichtet, Faust habe nach dem Rennen damit geprahlt, seinen Jockey zum Peitschen ermuntert zu haben. Diese Behauptungen hatte Faust jedoch gegenüber dem Renngericht als " Lüge " zurückgewiesen. Und der Jockey schilderte nach Ansicht des Renngerichts glaubhaft, dass er aus eigenem Antrieb so gehandelt habe, weil er das Rennen unbedingt habe gewinnen wollen.

Isfahan bleibt Derby -Sieger

Dass Vargiu genauso wie der zweitplatzierte Jockey neun Peitschenhiebe gegeben hatte, sei im Übrigen laut Rennordnung kein Grund für eine Disqualifikation. " Die Peitsche ist gemäß Rennordnung ein erlaubtes Mittel, sanktioniert werden muss jener, der dieses Mittel missbräuchlich einsetzt ", begründete der Renngerichts-Vorsitzende Frank Heckenbücker. Ob es in Hamburg tatsächlich eine Verabredung zum übermäßigen Peitscheneinsatz gegeben habe, sei somit nicht hinreichend bewiesen.

Der Hengst Isfahan bleibt also Rennsieger, seine Rennkarriere hat er allerdings bereits beendet: Der aktuelle Derbysieger werde wegen Hufproblemen keine Rennen mehr bestreiten und in die Zucht wechseln, teilte sein Besitzer Anfang Oktober mit.