Deutsche Vielseitigkeitsreiter holen Nationenpreis

Ingrid Klimke aus Münster mit Hale Bob, der dreimalige Olympiasieger Michael Jung mit Sam, Weltmeisterin Sandra Auffarth mit Opgun Louvo und Josefa Sommer mit Hamilton gewannen am Samstag (22.07.2017) mit deutlichem Vorsprung vor Australien und Schweden.

Zudem triumphierte Klimke in der Einzelwertung vor Titelverteidiger Jung. Auffarth landete auf Platz vier.

Video starten, abbrechen mit Escape Ingrid Klimke überzeugt | Sport | 22.07.2017 | 02:58 Min. | Verfügbar bis 22.07.2018 | WDR

Bundestrainer Melzer sehr zufrieden

" Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich hier gesehen habe ", sagte Bundesttrainer Hans Melzer nach dem Erfolg. " Die Reiter, die ich im Fokus hatte, waren sehr gut. Jeder hat seinen Job erledigt. " Das Team für die EM Mitte August im polnischen Strzegom wollte Melzer zwar noch nicht offiziell nominieren, dennoch dürften die Reiter feststehen.

EM-Team wohl mit Klimke, Jung, Hoy und Krajewski

Neben Klimke und Jung gehören voraussichtlich Ex-Europameisterin Bettina Hoy und Julia Krajewski zur Mannschaft, beide verzichteten in Absprache mit Melzer auf den Start in Aachen. Erste Ersatzreiterin wird vermutlich Josefa Sommer sein. Auffarth ist seit Olympia in Rio keine lange Prüfung mehr mit Opgun Louvo gegangen und darf demzufolge gemäß den Regularien nicht mit zur EM.

Kuhlmann nach Sturz im Krankenhaus

Überschattet wurde der Geländeritt vom Sturz der 23-jährigen Leonie Kuhlmann (Einbeck). Sie wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie über Schwindel geklagt hatte. Kuhlmann war an einem der 26 Hindernisse über den Hals ihrer strauchelnden Stute Cascora geflogen, hatte sich aber sofort wieder aus eigener Kraft hochgerappelt. Das Pferd blieb bei dem Zwischenfall unverletzt.

Stand: 22.07.2017, 13:15