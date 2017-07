Video starten, abbrechen mit Escape CHIO - Reiten zu klassischen Klängen | Morgenmagazin | 14.07.2017 | Verfügbar bis 14.07.2018 | Das Erste

CHIO: Start mit klassischen Klängen

Mit der zweitjüngsten aller teilnehmenden Mannschaften werden die deutschen Springreiter im Rahmen des CHIO in Aachen die Titelverteidigung im Nationenpreis in Angriff nehmen. Das Turnier in der Aachener Soers wird heute eröffnet.