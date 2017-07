Deutsches Team reitet mit Debütant Tebbel auf Platz eins

Die deutschen Springreiter haben mit dem Debütanten Maurice Tebbel beim Nationenpreis des CHIO in Aachen den ersten Platz belegt. Das Team um den 23-Jährigen aus Emsbüren mit seinem Pferd Chacco's Son hatte am Donnerstagabend (20.07.2017) in der Endabrechnung keinen Strafpunkt. Gemeinsam auf Platz zwei kamen die Teams der USA und der Schweiz.

Neuling Tebbel blieb mit seinem Hengst in beiden Runden des Nationenpreises ohne Abwurf. "Vor so vielen Leute in diesem riesigen Stadion hier, und dann zweimal null, damit hätte ich vorher nicht gerechnet", schwärmte der junge Reiter: "Das ist Wahnsinn."

Auch Ehning und Weishaupt ohne Strafpunkte

"Der ist arsch-cool geritten", lobte ihn auch Marcus Ehning. Der 43-Jährige aus Borken war mit Pret A Tout erster Reiter des Gastgeber-Teams, begann mit einer fehlerfreien Runde, und auch im zweiten Umlauf blieb der dreimalige Weltcupsieger ohne Strafpunkt.

Makellos begann auch Philipp Weishaupt. An seinem Geburtstag startete der 32-Jährige aus Riesenbeck mit Convall fehlerfrei. Im zweiten Umlauf ritt der Sieger des letztjährigen Großen Preises von Aachen mit dem zehnjährigen Hengst erneut fehlerfrei und machte nach 2016 den zweiten deutschen Sieg in Folge perfekt.

Kutschers Pferd verweigert am Wassergraben

Kein überzeugender Auftritt gelang dagegen Marco Kutscher. Der 42-Jährige aus Bad Essen kassierte mit Clenur im ersten Umlauf zwölf Strafpunkte, nachdem sein elfjähriger Wallach am Wassergraben verweigert hatte. In der zweiten Runde blieb es bei vier Strafpunkten. "Ich konnte nicht ganz so viel zum Sieg beitragen", sagte Kutscher: "Danke an die drei."