Nur zwei Frauen in den Top 30 der Weltrangliste: Aktuell ist die Springreit-Weltspitze eine Männerdomäne. Dass ist umso verwunderlicher, weil bei den kleinen Kindern die Welt noch ganz anders aussieht: "Da reiten fast nur Mädels und dann dreht es sich irgendwie", sagt die 23 Jahre alte Springreiterin Laura Klaphake. Haben Mädchen in der einstigen Männerwelt Springreiten noch strukturelle Nachteile auf dem Weg in die Weltspitze? "Das glaube ich nicht", sagt Klaphake.

Ingrid Klimke mit ihrem Pferd Hale Bob

Woran liegt es dann? "Das ist eine sehr gute Frage", sagt Vielseitigkeitsreiterin Ingrid Klimke. "Das wundert einen schon" - auch mit Blick auf ihre eigene Paradedisziplin: In der Vielseitigkeit, der Kombination von Springreiten, Dressur und dem gefährlichen Geländeritt, liegt die Frauenquote in den Top 30 der Welt derzeit bei 50 Prozent. Das mag damit zusammenhängen, dass ein Teil dieser Disziplin die Dressur ist - wo die Frauen klar dominieren. In den Top 30 der Dressur finden sich derzeit 19 Reiterinnen, mit Isabell Werth ganz vorne. Die ästhetischen, tänzerischen Dressur-Bewegungen ziehen Frauen offenbar an - das geringe Verletzungsrisiko wohl auch.

Madden und Michaels-Beerbaum sorgen für Furore

Dass Frauen auch im Springreiten den Männern Paroli bieten können, haben sie schon oft genug bewiesen. Seit 1975 gibt es bei Welt- und Europameisterschaften nur noch gemeinsame Wettbewerbe. Reine Frauen-Klassements sind seitdem selten geworden, bei den Deutschen Meisterschaften gibt es sie beispielsweise noch. Trotz aller Gleichberechtigung werden Springreiterinnen auch heute noch gerne "Amazonen" genannt - angelehnt an jene Frauen, die in griechischen Mythen "männergleich" in den Kampf ziehen.

Meredith Michaels-Beerbaum beim CHIO

Bei den Weltreiterspielen 2006 in Aachen standen gleich zwei Springreiterinnen auf dem Treppchen: Elizabeth "Beezie" Madden holte Silber für die USA, Meredith Michaels-Beerbaum Bronze für Deutschland. Ein Jahr später sicherte sich Michaels-Beerbaum als zweite Frau nach der Französin Alexandra Ledermann (1999) den EM-Titel. Allerdings ist seit 2007 kein weiterer Championatstitel mehr an eine Frau gegangen. Aktuell befindet sich Michaels-Beerbaum mit jungen Pferden in einer Übergangsphase, liegt in der Weltrangliste auf Platz 61. Madden ist als 36. immerhin noch eine von sieben Frauen unter den Top 50. Zu den Top 30 gehören derzeit lediglich Laura Kraut (USA, Platz 17) und Penelope Leprevost (Frankreich, Platz 26).

Markus Beerbaum sieht Kraft-Vorteile bei den Männern

Ein naheliegender Grund, der Springreiterinnen bei ihrer sportlichen Karriere bremsen könnte, ist die Familienplanung. Michaels-Beerbaum sieht immer noch Geschlechterunterschiede bei der Betreuung. "Als Mutter möchte man gerne bei den Kindern sein. Männer haben dagegen oft ihre Frauen dabei, die die Betreuung übernehmen." Sie und ihr Mann Markus Beerbaum haben ihre Tochter beim CHIO in Aachen dabei, nehmen trotzdem an den Springen teil.

Markus Beerbaum und Meredith Michaels-Beerbaum beim CHIO

Und welche Rolle spielt die Kraft? Keine entscheidende, da sind sich die meisten Experten einig. Markus Beerbaum, der auch als Trainer arbeitet, sieht angesichts der heutzutage zahlreicheren wichtigen Turniere allerdings eine Einschränkung. "Um in der Weltrangliste vorne zu sein, muss man auf fünf, sechs Pferden erfolgreich reiten. Und das fällt Männern etwas leichter, das hat dann doch etwas mit Kraft und Einwirkung zu tun."

Klaphake und Blum in den Startlöchern

Es gibt aber auch Lichtblicke, derzeit drängen junge Springreiterinnen nach oben. Laura Klaphake, erst 23 Jahre alt und amtierende deutsche Meisterin, war beim CHIO als Ersatzreiterin für die Nationalmannschaft nominiert. Simone Blum (28) holte kürzlich in Balve gar den deutschen Meistertitel in der Männerkonkurrenz, ritt beim "Großen Preis von NRW" in Aachen fehlerfrei auf Platz drei. Beide haben sich für den Großen Preis des CHIO (Sonntag ab 13.15 Uhr, live im WDR und der ARD) qualifiziert.

Ebenfalls beim Grand Prix dabei: Michaels-Beerbaum (47) und Janne Friederike Meyer-Zimmermann (36), die als 54. die derzeit bestplatzierte deutsche Frau in der Weltrangliste ist. Sie hat 2011 den Großen Preis von Aachen schon einmal gewonnen und mit der Nationalmannschaft EM- und WM-Gold geholt. Das Potenzial, die Frauenquote in den Top 30 der Welt wieder zu erhöhen, hat Meyer-Zimmermann also allemal. Vielleicht stimmt ja auch einfach folgende Prognose von Michaels-Beerbaum: "Ich denke, das ist nur eine Phase. Wir kommen alle wieder."

Stand: 22.07.2017, 16:56