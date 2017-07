Wathelet gewinnt Großen Preis von Aachen

Auf der Stute Coree verwies der 36-jährige Wathelet am Sonntag (23.07.2017) im Stechen die für Portugal startende Brasilianerin Luciana Diniz mit Fit For Fun und den Niederländer Marc Houtzager mit Calimero auf die Plätze.

Herforder Andreas Kreuzer bester Deutscher

Bester Deutscher war Andreas Kreuzer (Herford) mit Calvilot auf Platz fünf. Die Entscheidung fiel ohne Beteiligung der Gastgeber. Keiner aus dem deutschen Quartett, das sich für den zweiten Umlauf qualifiziert hatte, schaffte es ins Stechen. Vorjahressieger Philipp Weishaupt (Riesenbeck) war bereits im ersten Umlauf gescheitert. Für das zweitbeste deutsche Ergebnis sorgte Laura Klaphake, die mit Catch Me If You Can auf Rang 13 kam.

Strafpunkte wegen Zeitüberschreitung