Dass der CHIO in Aachen unter Pferdesportlern einen Sonderstatus einnimmt, hat viele Gründe: die Tradition, die Innovationen, das schöne Gelände in der Soers und das gesellschaftliche Drumherum. Besonders aber sorgt auch das üppige Preisgeld dafür, dass jedes Jahr die Top-Athleten den Weg nach Aachen finden. Allein beim Großen Preis der Springreiter am Sonntag (ab 13.15 Uhr im WDR Fernsehen, ab 15.05 Uhr im Eesten) werden eine Million Euro ausgeschüttet.

Damit nicht genug: Der CHIO gehört neben den Großen Preisen von Calgary/Spruce Meadows und Genf zum "Grand Slam" der Springreiter, künftig gehört auch 's-Hertogenbosch dazu. Gewinnt eine Reiterin oder ein Reiter drei dieser Springen innerhalb von zwölf Monaten, erhält er eine Million Euro Preisgeld. Bei vier Siegen kommt eine weitere Million hinzu.

Krümel vom Kuchen für die Voltigierer

Insgesamt 2,37 Millionen Euro Preisgeld gibt es beim CHIO zu holen, verteilt auf alle Wettbewerbe und Sportarten: Springreiten, Dressur, Vielseitigkeitsreiten, Gespannfahren und Voltigieren. Ein Vergleich der Disziplinen trägt eklatante Unterschiede zu Tage, besonders die Voltigierer sehen von der enormen Gesamtsumme nur einen Bruchteil: 23.000 Euro, also 0,97 Prozent.

In den Einzelwettbewerben der Voltigierer gab es jeweils nur 2.000 Euro Preisgeld zu holen. Das ist weniger als im am schwächsten dotierten Dressurwettbewerb, einem Preis für junge Reiter, der den Teilnehmern 2.200 Euro bringt. Die Dressurreiter stoßen außerdem bei ihrem Großen Preis von Aachen mit 150.000 Euro in ganz andere Dimensionen vor. Auch die Vielseitigkeitsreiter können sich im Einzel über 120.000 Euro freuen, die Gespannfahrer im Marathon immerhin über 30.200 Euro.

Treue Voltigier-Fangemeinde

Von diesen Summern können die Voltigierer nur träumen - dabei sind sie ein wichtiger Bestandteil des CHIO. Ihre Wettbewerbe sind die einzigen sportlichen Programmpunkte an den ersten drei Turniertagen, der WDR hat am Sonntag live aus der mit 1.100 Zuschauern ausverkauften August-Vahle-Halle übertragen. Bei anderen Turnieren sind die Zuschauerzahlen sogar noch größer, Voltigieren hat eine zuverlässige Fanbasis. Clips ihrer Auftritte sorgen im Netz für hohe Klickzahlen.

Großer Unmut über die kleinen Preisgelder ist in der Voltigierszene trotzdem nicht zu hören. "Wir haben uns so ein bisschen damit abgefunden", sagt Jessica Lichtenberg, erfolgreiche Trainerin und beim CHIO 2017 Voltigier-Expertin des WDR. "Wir betreiben unseren Sport als Idealisten, sind darauf auch ein bisschen stolz." Der CHIO sei im Vergleich mit anderen Wettbewerben sogar noch lukrativ.

Turniere sind Minusgeschäfte

Die Preisgelder wandern, wie auch in anderen Reitsportdisziplinen üblich, an die Pferdebesitzer, die im Gegenzug die meisten Kosten tragen. Voltigieren ist nicht olympisch, erhält deshalb kaum Förderung, auch die Sponsoren halten sich sehr zurück. Für Voltigierer sind Turnierteilnahmen meist Minusgeschäfte, was zur Folge hat, dass sie sich zweimal überlegen, ob sie weite Reisen für Wettbewerbe auf sich nehmen.

Das bekommt auch der CHIO zu spüren. In diesem Jahr fehlten starke Nationen, zum Beispiel die Franzosen - was in den anderen Disziplinen kaum denkbar wäre. Die Abwesenheit Frankreichs lag zwar auch an der Konkurrenz durch andere Turniere. Aber Lichtenberg glaubt auch, dass man das Feld beim CHIO mit höherem Preisgeld wieder besser besetzt bekäme. Mit für CHIO-Verhältnisse wenig Geld könne man den Voltigierern "schon einen riesigen Mehrwert bieten", sagt Lichtenberg. "Uns fehlt aber die Lobby - und vielleicht tun wir auch selbst zu wenig dafür. Wir sind halt keine Vollzeit-Profis."

Stand: 22.07.2017, 18:33