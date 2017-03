Winterspiele - Sion versucht es erneut

Der Exekutivrat von Swiss Olympic - praktisch das Nationale Olympische Komitee des Landes - hat das Konzept von "Sion 2026" geprüft und ein "neues, innovatives Projekt mit nationaler Strahlkraft" genannt. Die Stadt soll nun offiziell als Kandidat für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2026 antreten. "Viel Herzblut" habe die Bewerbung, sagte Jürg Stahl, der Präsident von Swiss Olympic, in der Neuen Zürcher Zeitung. Ein langer Weg liege noch vor der Kandidatur.

"Sion 2026 - die Spiele im Herzen der Schweiz", dieser Slogan soll wirken. Die beiden bisherigen Versuche scheiterten, Sion hatte bereits für die Spiele 2002 und 2006 eine Bewerbung eingereicht, sich dann aber gegen Lake Placid beziehungsweise Turin nicht durchgesetzt. Zwei Mal richtete die Schweiz Olympische Winterspiele aus, St. Moritz war 1928 und 1948 Ausrichter.

Bevölkerung ist in Europa meist skeptisch

Sion muss nun mehrere Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Zuerst ist da die Skepsis in der Bevölkerung, die in vielen westlichen Ländern gegenüber sportlichen Großereignissen herrscht. Der Verfall von Sportstätten und der Bau der berühmten "Weißen Elefanten" schreckt viele Menschen ab. In Volksentscheiden - die in der Schweiz häufig abgehalten werden - sind so Bewerbungen von Bern 2010 oder von Graubünden 2022 verhindert worden. In Europa führten zuletzt in München, Hamburg, Budapest und Rom Proteste der Bürger oder negativ ausgefallene Referenden zum Ausstieg der Städte aus ihren geplanten Bewerbungen. Das Schweizer Fernsehen berichtet von Skepsis in Sion.

Hinzu kommt die Konkurrenz. Im Nachbarland Österreich hat Innsbruck bereits eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, einer Umfrage zufolge soll eine knappe Mehrheit mit 48:42 Prozent für die Spiele sein (10 Prozent unentschlossen). Außerdem sollen Calgary (Kanada), Lillehammer (Norwegen) und Almaty (Kasachstan) Interesse haben. Eine europäische oder amerikanische Bewerbung dürfte aber immerhin gute Chancen haben, weil sowohl die Spiele 2018 in Pyeongchang als auch 2022 in Peking auf asiatischem Boden stattfinden.

Agenda 2020 soll alles besser machen

Die Stadt im Südwesten der Schweiz will bei seiner Bewerbung vor allem die Agenda 2020 umsetzen, die IOC-Präsident Thomas Bach angestoßen hat. Diese soll Bewerbungen vereinfachen und ihren Aufwand begrenzen. Die Ausrichtung der Spiele soll außerdem dezentraler werden, mehrere Wettkämpfe können damit in bestehenden Wettkampfstätten außerhalb der Stadt und der Region stattfinden.

So könnte nach den Angaben von Swiss Olympic die halbe Schweiz einbezogen werden - von den angrenzenden Kantonen Freiburg, Bern und Waadt bis hinüber in den Südosten nach St. Moritz. Auch die Kosten für die Kandidatur würden sich auf die vier Kantone verteilen. Bis Anfang 2019 müssen sämtliche politischen Entscheidungen gefällt sein, im Herbst 2019 fällt bei der IOC-Session die Entscheidung, wo die Spiele stattfinden.

