IOC entscheidet über Olympia-Vergabe 2024 und 2028

Paris setzt auf Edelfan Emmanuel Macron, Los Angeles auf breite Unterstützung aus der Bevölkerung: Zur Abstimmung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) über die historische Doppelvergabe der Spiele 2024 und 2028 in Lausanne präsentieren sich beide Städte noch einmal von ihrer besten Seite.

Die einzig verbliebenen Kandidaten waren ursprünglich angetreten, um am 13. September in Lima/Peru den Zuschlag für die Sommerspiele 2024 zu erhalten. Doch das IOC will in Zeiten zurückhaltender Bewerber keines der wichtigen Länder vergraulen - und deshalb dem Verlierer die Spiele 2028 geben.

Lieber keine Kampfabstimmung