BMW steigt in Formel-E ein

Das teilte der Konzern am Dienstag (11.07.2017) mit. Als Partner der Münchner fungiert ab dem fünften Rennjahr das bisherige US -Team Andretti Formula E, mit dem BMW bislang schon in eingeschränkter Form zusammenarbeitete.

BMW avanciert durch die Ausweitung seines Formel-E-Engagements zum zweiten Hersteller aus Deutschland in der Elektro-Rennserie. Erst am vergangenen Freitag hatte der Ingolstädter Autobauer Audi seinen Einstieg mit einem Werksteam schon zur bevorstehenden Saison verkündet.

sid | Stand: 11.07.2017, 19:44