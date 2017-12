Mitgliederversammlung des DOSB

In einer "Standortbestimmung" hatten die Spitzenverbände und Landessportbünde ihre große Besorgnis über die "in wesentlichen Teilen" verzögerte Umsetzung der Reform ausgedrückt. Die Verzögerung führe zu einer "erheblichen Verunsicherung bei Athleten, Trainern und Verbänden" und gefährde damit "massiv die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele Tokio 2020" .

Einstimmiges Votum für die Forderungen der Verbände

Die Stellungnahme zeigte, wie groß die Unzufriedenheit ist. Die Verzögerung sei "nicht von den Spitzenverbänden zu verantworten" . Der Zusammenschluss der olympischen und nicht-olympischen Verbände forderte in seinem "Neun-Punkte-Programm" unter anderem für die Athleten "Klarheit hinsichtlich ihrer finanziellen Absicherung, der Stützpunktstruktur und professioneller Betreuung" . Die "unhaltbare Beschäftigungssituation" zahlreicher Trainer müsse beseitigt werden. Zudem müssten "die für die Umsetzung der Reform notwendigen Mittel für die Verbände bereitgestellt werden" .

Die öffentlichen Fördermittel für den Leistungssport von Bund und Ländern müssten ab 2018 "deutlich angehoben werden" , hieß es in dem Papier. "Ich kann nur hoffen, dass diese Punkte sehr ernst genommen werden" , sagte Siegfried Kaidel, Präsident des Deutschen Ruderverbandes (DRV) und Sprecher der Spitzenverbände. Letztendlich stimmten die 462 Delegierten den Forderungen einstimmig zu. "Wir sind an einem Punkt, an dem die Möglichkeiten des Sports enden. Ohne die finanziellen Mittel geht es nicht weiter" , betonte DOSB-Präsident Alfons Hörmann (Foto oben) in seiner Rede: "Wir können nur hoffen, dass sich die politischen Fragezeichen in Berlin lösen." Die sich weiter hinziehende Regierungsbildung in der deutsche

De Maizière ruft zur Geschlossenheit auf

Die neue DOSB-Chefin Veronika Rücker und Bundesinnenminister Thomas de Maizière

Der DOSB ist davon abhängig, wann in Berlin eine neue Bundesregierung gebildet wird und einen Haushalt verabschieden kann. 2017 zahlt der Bund 168 Millionen Euro für den Spitzensport. Der geschäftsführende Bundesinnenminister Thomas de Maizière rief in seiner Rede zur Geschlossenheit auf. "Solche großen Reformen gelingen nur gemeinsam" , sagte der CDU-Politiker. Er sagte erneut zu, sich für mehr Geld für den Spitzensport einzusetzen.

Ohne neue Haushaltsverhandlungen einer neuen Regierung gebe es aber kein neues Geld, betonte de Maizière und warnte: "Mehr Geld ersetzt nicht den Reformbedarf." Der Minister forderte den Sport zu konstruktiver Zusammenarbeit bei der Reformumsetzung auf. "Solche großen Reformen werden nicht von Popcorn, Partyhüten und Konfettiregen begleitet" , sagte er und kritisierte in deutlichen Worten die Diskussionskultur in Teilen des Spitzensports.

NADA-Finanzierung vorerst kein Thema mehr

Entschärft wurde ein weiteres kontroverses Thema: Die Finanzierung der Nationalen Anti-Doping-Agentur und der Beitrag des Sports. Die drei Spitzenverbände der Leichtathleten, Radfahrer und Triathleten zogen einen Antrag zur Neuregelung der Zahlungen kurzfristig zurück. Der DOSB hatte zugesagt, dass eine Arbeitsgruppe sich dieses Themas annehmen werde und neue Regelungen entwickelt. "Damit können wir leben" , sagte Triathlon-Chef Martin Engelhardt.

Vesper verabschiedet sich

Der scheidende Vorstandsvorsitzende des DOSB, Michael Vesper

Eine neue Ära wurde in der Führung des DOSB eingeleitet. Nach elf Jahren geht der Vorstandsvorsitzende Michael Vesper in den Ruhestand. Nachfolgerin wird Veronika Rücker, die am 1. Januar das Hauptamt übernimmt. Sie soll das in Koblenz verabschiedete neuen Leitbild des DOSB mit Leben erfüllen und ihn fit für die Zukunft zu machen.