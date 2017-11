Thiam und Barshim sind "Welt-Leichtathleten 2017"

Die Belgierin siegte bei der WM an der Themse im Siebenkampf vor der Deutschen Carolin Schäfer. Der Hochspringer aus Katar gewann bei den Weltmeisterschaften in London den Titel und blieb in diesem Jahr ungeschlagen.

Gekürt wurde das Duo am Freitag bei der "Athletics Award"-Verleihung des Weltverbandes IAAF in Monte Carlo.

Krabbe und Henkel als einzige deutsche Preisträgerinnen

Der Deutsche Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter gehörte zu den zehn Kandidaten der IAAF-Wahl, kam aber nicht in die Endauswahl. Der Athlet von der LG Offenburg war vor gut einem Monat zu "Europas Leichtathleten" des Jahres gekürt worden.

Bisher erhielten nur zwei deutsche Leichtathletinnen diese Auszeichnung: Die Sprinterin Katrin Krabbe 1991 und ein Jahr später die Hochspringerin Heike Henkel.

Stand: 24.11.2017, 21:52