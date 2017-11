Damit konnten Kappel und die 4x100-Meter-Staffel der Leichtathleten ihren Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen, für Schaffelhuber war es nach 2011, 2013, 2014 und 2015 bereits die fünfte Auszeichnung.

Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck und seine Lebensgefährtin Daniela Schadt erhielten den Ehrenpreis des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS). Der Nachwuchspreis ging an Sprinter Leon Schäfer (Leverkusen).

Weltrekordweite wird belohnt

Der kleinwüchsige Kappel (Sindelfingen) hatte seinem Paralympics-Sieg von 2016 in diesem Jahr den ersten WM-Titel mit Weltrekordweite (13,81 m) folgen lassen. Er setzte sich damit gegen Tischtennis-Teamweltmeister Thomas Schmidberger (Düsseldorf) und 200-m-Weltmeister Johannes Floors durch.

Floors ging aber nicht leer aus, gehörte er doch wie Rehm, Leon Schäfer und Tom Malutedi (alle Leverkusen) zur siegreichen Staffel. Sie setzte sich vor dem deutschen Goalball-Team, das überraschend Vize-Europameister wurde, und dem Tischtennis-Team Schmidberger und Thomas Brüchle durch.

Fünfte Auszeichnung für Schaffelhuber

Schaffelhuber siegte sogar im Jahr vor den Winter-Paralympics, weil sie bei der WM dreimal Gold und zweimal Silber holte. Bei den Spielen in Pyeongchang will die im Rollstuhl sitzende Bayerin ihren Fünffach-Triumph von Sotschi 2014 wiederholen. Bei dieser Wahl landete sie vor der zweimaligen Rad-Weltmeisterin Chistiane Reppe (Nendorf) und der über 400 m bei der WM siegreichen Sprinterin Irmgard Bensusan (Leverkusen). Der Nachwuchspreis ging an Sprinter Leon Schäfer (Leverkusen).

Stand: 25.11.2017, 21:18