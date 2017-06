Jennifer Oeser kämpft um Ticket für London

Die "Grand Dame" des deutschen Siebenkampfs will es noch einmal wissen. Eine Nominierung für die Leichtathletik-WM im August in London ist noch offen. Heißeste Anwärterin darauf ist Jennifer Oeser vom TSV 04 Bayer Leverkusen.

Quartett aus Leverkusen

Die 33-Jährige steht in der Starterliste mit ihrer Bestmarke von 6.683 Punkten an zweiter Stelle und führt damit ein Quartett aus Leverkusen an, zum dem auch Kira Biesenbach (Bestmarke 6.185 Punkte) Anna Maiwald (6.111 Punkte) und Mareike Arndt (6.076) gehören.

Zwei WM-Startplätze im Siebenkampf vergeben: Carolin Schäfer von der LG Eintracht Frankfurt erzielte beim Meeting im Mai in Götzis mit 6836 Punkten das beste Ergebnis ihrer Karriere. Schäfer will aber in Ratingen trotzdem um den Sieg kämpfen. Da auch ihrer Vereinskollegin Claudia Salman-Rath (6580 Punkte) die London-Reise nicht mehr zu nehmen sein dürfte, startet sie bei der parallel stattfindenden Team-EM in Lille im Weitsprung.

Letzte Chance Ratingen

Jennifer Oeser, WM-Silbermedaillen-Gewinnerin von 2009 und 2011, musste in Götzis wegen Rückenbeschwerden aufgeben. Ratingen ist nun ihre letzte Chance, noch auf den Zug nach London aufzuspringen.

Bei den Männern wird ein heißes Zehnkampf-Duell um die WM-Tickets zwischen Kai Kazmirek und Arthur Abele erwartet. Nachdem das Duo die erste Qualifikation in Götzis gesundheitsbedingt absagen musste, haben beide nun in Ratingen ebenfalls die letzte Chance, sich für London zu qualifizieren.

"Das ist eine spannende Situation"

"I ch denke, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben. Das ist eine spannende Situation ", sagte der 30 Jahre alte Abele. Schließlich haben Rico Freimuth (Halle) mit 8365 und Mathias Brugger (Ulm) mit 8294 Punkten in Götzis gut vorgelegt und die WM-Norm von 8100 Punkten übertroffen. «Wenn man sich verrückt macht, ist das schlecht: «Ich gehe den Zehnkampf in Ratingen wie jeden anderen an.", meinte Kazmirek.

Arthur Abele und Rico Freimuth im Hürden-Duell

Der Olympia-Vierte Kazmirek und der zweimalige Ratingen-Sieger (2007/2016) Abele fühlen sich durch ihre Zwangspausen nicht beeinträchtigt. Eine Mandelentzündung hatte Abele vor Götzis matt gesetzt, Kazmirek fiel wegen einer Bänderdehnung im Fuß aus.

Für Abele und Kazmirek ist die WM ohnehin nur eine Durchgangsstation. "Definitiv ja ", lautet die Antwort der beiden Zehnkämpfer auf die Frage, ob sie bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio weitermachen werden - und den Traum von einer Medaille bei einem großen Freiluft-Titelkampf wahr machen wollen.

red/sid/dpa | Stand: 22.06.2017, 10:50