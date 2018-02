Bei den deutschen Meisterschaften in Dortmund lief Konstanze Klosterhalfen zuletzt ein einsames Rennen. Am Ende stand der Titel über 3.000 Meter und eine Fabelzeit. 8:36,01 Minuten bedeuteten nicht nur deutschen Rekord, sondern auch Platz zwei in der aktuellen Weltjahresbestenliste. Überhaupt waren nur zwei Frauen in der Geschichte von internationalen Hallenmeisterschaften schneller als die 21-jährige Sportstudentin aus Leverkusen.

Mit dieser Vorgabe rechnet sich der Shootingstar auch für die Weltmeisterschaft gute Chancen aus. Dort wird es allerdings wohl nicht so einsam werden. Klosterhalfens Konkurrenz ist in jedem Fall stark, wenn die 3.000-Meter-Entscheidung am Donnerstag (01.03.2018), dem WM-Eröffnungstag, fällt.

Pinto will vorne mitmischen

Mit ähnlich guten Aussichten wie Konstanze Klosterhalfen reist auch Sprinterin Tatjana Pinto nach Mittel-England. Pintos Siegerzeit von Dortmund, 7,06 Sekunden über 60 Meter, bedeutet Weltklasse. Doch die internationale Spitze im Kurzsprint ist eng beisammen. Für Pinto muss also alles passen, um auf das Podest zu kommen.

Mit Top-Zeit im Gepäck nach Birmingham: Sprinterin Tatjana Pinto

Das gilt auch für Cindy Roleder. Die Hürdensprinterin aus Halle an der Saale hat 7,84 Sekunden in dieser Sasion über 60 Meter bereits geschafft. Nur drei US-Amerikanerinnen liegen in der Saisonbestenliste vor ihr. Das vergangene Jahr war hingegen eher zum Vergessen. Immer wieder plagte sich Roleder mit Verletzungen. Die hat sie überwunden und will nun in Birmingham voll angreifen.

Weitspringerin Alexandra Wester aus Köln musste ihren WM-Start wegen muskulärer Probleme absagen. Dafür rückt Sosthene Moguenara vom TV Wattenscheid ins deutsche Team - mit nicht unbedeutenden Aussichten. Sie sprang am vergangenen Wochenende in Glasgow 6,83 Meter - Platz vier in der aktuellen Weltbestenliste.

Alles möglich für Holzdeppe

Und die deutschen Männer? Stabhochspringer Raphael Holzdeppe kann sich vielleicht die besten Chancen für einen Podestplatz ausrechnen. 5,88 Meter hat er in dieser Saison bereits gemeistert. Allerdings überboten jüngst bei einem Meeting in Frankreich gleich sieben Athleten diese Höhe. Von Platz eins bis acht ist für Holzdeppe also alles möglich.

Bei der Medaillenvergabe dabei sein will Kugelstoßer David Storl. Aber ob es für ganz vorne reicht? Für Storl hat nach dem Trainerwechsel im Sommer ein neuer Karriereabschnitt begonnen. Mit der Saisonbestweite von 21,19 Metern muss sich der zweifache Weltmeister vom SC DHfK Leipzig derzeit eher mit der Verfolgerrolle begnügen. " Es gilt, sich zu finden" , sagt Storl selbst.

Hess schielt Richtung Medaille

Nicht zuletzt schielt auch Dreispringer Max Hess Richtung Medaille. Der Silbermedaillengewinner von Portland von vor zwei Jahren hat 17,20 Meter in dieser Saison bereits übersprungen. Die absolute Weltspitze liegt derzeit bei 17,30 Metern, sodass Hess mit einem guten Sprung durchaus weit vorne landen kann.

Dreispringer Max Hess will wie 2016 weit vorne landen

Insgesamt schickt der DLV mit 22 Starterinnen und Startern ein vergleichsweise kleines Aufgebot nach Birmingham. "Eine Hallen-WM mit einer kleinen Mannschaft ist immer schwierig. Wir haben sicherlich keine festen Medaillenbänke, wie wir das über viele Jahre hatten" , sagte Idriss Gonschinska, Leitender Direktor Sport des DLV und stapelt eher tief: "Wir haben Finalchancen, und wir haben sicherlich auch Überraschungschancen."

Das deutsche WM-Aufgebot

Männer: 60 m: Michael Pohl (Wetzlar), Peter Emelieze (Köln), 3000 m: Richard Ringer (Friedrichshafen), Clemens Bleistein (München), 60 m Hürden: Erik Balnuweit (Wattenscheid), Hochsprung: Mateusz Przybylko (Leverkusen), Stabhochsprung: Raphael Holzdeppe (Zweibrücken), Dreisprung: Max Heß (Chemnitz), Kugelstoßen: David Storl (Leipzig), Siebenkampf: Kai Kazmirek (Neuwied).

Frauen: 60 m: Tatjana Pinto (Paderborn), Yasmin Kwadwo (Leverkusen), 400 m: Nadine Gonska (Mannheim), 1500 m: Diana Sujew (Frankfurt), Hanna Klein (Schorndorf), 3000 m: Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen), 60 m Hürden: Cindy Roleder (Halle), Ricarda Lobe (Mannheim), Stabhochsprung: Lisa Ryzih (ABC Ludwigshafen), Dreisprung: Neele Eckhardt (Göttingen), Weitsprung: Sosthene Moguenara (Wattenscheid), Malaika Mihambo (Kurpfalz).

Die Entscheidungen im Überblick

Donnerstag, 1. März:

Männer: Hochsprung (19.45 Uhr MEZ)

Frauen: Hochsprung (19.45) 3000 m (21.15)

Freitag, 2. März:

Männer: Weitsprung (20.35)

Frauen: Kugelstoßen (21.10) Fünfkampf (21.17) 60 m (22.38)

Samstag, 3. März:

Männer: Kugelstoßen (12.45) Dreisprung (20.08) 800 m (20.35) Siebenkampf (20.50) 400 m (21.20) 60 m (22.09)

Frauen: Dreisprung (12.00) Stabhochsprung (19.00) 400 m (21.05) 1500 m (21.39) 60 m Hürden (21.55)

Sonntag, 4. März:

Männer: Stabhochsprung (16.00) 3000 m (16.35) 1500 m (17.12) 60 m Hürden (18.00) 4x400 m (18.25)

Frauen: Weitsprung (16.27) 800 m (16.58) 4x400 m (17.30)

