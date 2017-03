Thomas Röhler - der gejagte Topfavorit

Tagesschau | 15.03.2017 | 00:59 Min. | Verfügbar bis 15.03.2018 | Tagesschau24

In diesem Jahr will Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler bei der Leichtathletik-WM in London Gold holen. Das Training dafür muss hart und vielseitig sein - denn die Konkurrenz des Topfavoriten schläft nicht.