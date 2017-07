Lindy Ave holt die erste deutsche Medaille bei der Para-WM

Sportschau | 16.07.2017

Lindy Ave holt die erste deutsche Medaille bei der Para-WM in London. Über 200 Meter musste sich die Leichtathletin nur Sophie Hahn geschlagen geben. Großbritannen darf sich über einen Medaillenregen freuen. Der zweite Tag in der Zusammenfassung. Aus rechtlichen Gründen ist das Video nur in Deutschland verfügbar.