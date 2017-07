So etwas wie Unsicherheit hat man bei diesem Showman selten beobachtet. Wo immer Usain Bolt in den vergangenen Jahren aufgetreten ist, nahm er sofort die große Bühne für sich ein. Vor den Rennen, nach den Rennen - und natürlich auch fast immer in diesen zehn magischen Sekunden, einmal waren es sogar nur 9,58.

"Unglaublich nervös"

Am 11. Juni dieses Jahres erlebte der Jamaikaner aber ein Gefühl, das er allenfalls vom Beginn seiner atemberaubenden Karriere kannte. "Ich war unglaublich nervös" , gab er nach seinem letzten Wettkampf auf heimischem Boden zu. Im Nationalstadion von Kingston hatte er die 100 Meter bestritten, in 10,03 gewann er den Lauf, aber das war zweitrangig. Bolt erklärte, dass ihn die Liebe seiner Landsleute extrem bewegt habe, danach gab es ein Feuerwerk, zahlreiche Ehrenrunden und Tränen.

Bewegt hat Bolt die Massen immer. Viele trauen ihm ob seiner unerreichten Laufzeiten nicht über den Weg, auch wenn es nie einen positiven Dopingtest gab und das Geheimnis seiner Erfolge angeblich in einer einzigartigen Mixtur aus Talent, Training, Biomechanik und Yamswurzelkonsum begründet sein soll.

Glücksfall für die Leichtathletik

Manche mochten sein Theater nicht, aber die meisten verehrten ihn und betrachteten ihn als Glücksfall für die manchmal etwas bieder wirkende Leichtathletik.

Für seine Kritiker lautet die gute Nachricht, dass die finalen Wochen seiner spektakulären Laufbahn angebrochen sind. Bolt will bei der Weltmeisterschaft in London am 5. August um 22.45 Uhr Ortszeit sein letztes 100-Meter-Rennen bestreiten.

Absage über 200 Meter

Die 200 Meter, auch dort hält er den Weltrekord in 19,19 Sekunden, hat er bereits abgesagt. Der 30-Jährige spürt sein Alter, er will sich in diesen Tagen auch noch einmal bei seinem Lieblings-Doc Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in München behandeln lassen. In Ostrau lief Bolt am vergangenen Mittwoch (28.06.17) 10,06 Sekunden und meinte: "Die Zeit macht mir Sorgen, ich muss jetzt hart trainieren."

Der Lauf in Tschechien war ihm aber wichtig: "Hier habe ich vor neun Jahren die erste Einladung zu einem großen Meeting bekommen. Deshalb ist Ostrau ein spezieller Ort für mich."

Start in Monaco

Training, Arztbesuch, aber sonst kaum noch öffentliche Auftritte - so plant "Lightning Bolt" die Zeit bis zum 5. August. Der laufende Blitz, der die "To Di World"-Jubelpose aus dem jamaikanischen "Dancehall" nach dem Finale in der Hauptstadt Großbritanniens gern ein letztes Mal zelebrieren würde, hat bislang nur in Monaco zugesagt.

Dort steigt am 21. Juli das Golden-League-Meeting, und der achtmalige Olympiasieger hat dem Veranstalter seine Zusage für die 100 Meter gegeben. Es wird die Generalprobe, der vorletzte große Auftritt von Usain Bolt vor der Nightsession am 5. August in London.

Stand: 03.07.2017, 14:45