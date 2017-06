Nach zwei Tagessiegen durch Hindernis-Ass Gesa Felicitas Krause und die Sprinststaffel der Frauen liegt das DLV-Team nach dem ersten Tag in Nordfrankreich mit 166 Punkten klar vor Polen (150,5) in Führung und hat am Sonntag (25.06.17) noch heiße Eisen im Feuer.

Dabei musste Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler eine überraschende Niederlage einstecken. Röhler, der zu Saisonbeginn den deutschen Rekord auf überragende 93,90 Meter gesteigert hatte, lieferte bei schwierigen Bedingungen seinen schwächsten Saisonwettkampf ab und musste sich mit 84,22 Meter und Rang drei begnügen. Vor dem Thüringer lagen der Tscheche Jakub Vadlejch (87,95) und der Grieche Ioannis Kiriazis (86,33).

Kraus souverän, Lückenkemper führt Staffel zum Sieg

Über 3000 Meter Hindernis ließ hingegen die WM-Dritte Krause der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance und fuhr als Solistin in 9:27,02 Minuten mit mehr als 17 Sekunden Vorsprung auf die Britin Lennie Waite (9:43,33) die maximal möglichen elf Punkte ein. "Heute war es großartig. Ich bin sehr glücklich, denn vergangene Woche lief es in Oslo so gar nicht" , sagte Krause, die bei der Diamond League in Norwegens Hauptstadt aufgegeben hatte.

Für den zweiten deutschen Sieg sorgte die 4x100-Meter-Staffel der Frauen, die angeführt von Nachwuchs-Ass Gina Lückenkemper (Dortmund) in starken 42,47 Sekunden vorne lag. Die 20-Jährige hatte zuvor schon im Solo-Sprint über 100 Meter als Zweite (11,35) überzeugt.