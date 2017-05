Röhler und Krause mit deutschen Rekorden

Röhler kam beim ersten Diamond-League-Meeting der Leichtathleten am Freitagabend (5.5.) in Doha in seinem vierten Versuch auf 93,90 Meter. Damit übertraf er die Bestmarke von Raymond Hecht von 92,60 Metern aus dem Jahr 1995. "Das wird heiß, sicher über 30 Grad. Und ich gehe da nicht raus und sage: Ich haue da mal 88, 89 Meter raus", hatte Röhler zuvor bescheiden gesagt. Seine bisherige Bestmarke lag bei 91,28 Metern. Er hatte sich in Südafrika auf seinen ersten Wettkampf vorbereitet und steigerte sich dabei von Versuch zu Versuch. Den Weltrekord hält seit mehr als 20 Jahren der Tscheche Jan Zelezny mit 98,48 Metern.

Gesa Felicitas Krause

Felicitas Krause, Europameisterin über 3000 Meter Hindernis, verbesserte ihre eigene Bestzeit auf 9:15,70 Minuten. Die 24-Jährige aus Trier war bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro in der damaligen Rekordzeit von 9:18,41 Minuten Sechste geworden. Das Rennen in Doha gewann Hyvin Kiyeng aus Kenia in 9:00,12 Minuten.

Stand: 05.05.2017, 18:56