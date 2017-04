Die britische BBC berief sich am Freitag (07.04.2017) auf eine Stellungnahme des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF. Demnach sei Sumgong in dieser Woche bei einer unangekündigten Trainingskontrolle in Kenia auffällig geworden.

"Wir können bestätigen, dass in dieser Woche ein Verfahren gegen Jemima Sumgong wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regularien eingeleitet wurde", teilte die IAAF mit.

Gold in Rio

Die 32-Jährige hatte im vorigen Jahr zunächst den London-Marathon gewonnen und danach in Rio de Janeiro auch das olympische Rennen über die 42,195 Kilometer.