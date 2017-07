Olympiasieger im Gehen unter Dopingverdacht

Wie der Internationale Leichtathletikverband ( IAAF ) am Sonntag (09.07.17) mitteilte, waren im biologischen Pass des Slowaken Unregelmäßigkeiten festgestellt worden.

In dem Pass werden die Daten medizinischer Kontrollen gesammelt, die Hinweise auf ein mögliches Doping liefern können. Der 34-Jährige bleibe so lange gesperrt, bis eine Entscheidung in dem Fall getroffen worden sei, hieß es.

Absage für die WM

Toth teilte mit, dass er wegen der Ermittlungen "köperlich und mental" nicht in der Lage sei, an der Weltmeisterschaft in London (4. bis 13. August) teilzunehmen. Der Slowake beteuerte seine Unschuld, die er mit der Hilfe von Experten nun beweisen wolle.