Mit einem 60-Meter-Sturmlauf zu Gold und Bronze haben die Hürdensprinterinnen Cindy Roleder und Pamela Dutkiewicz bei den Hallen-Europameisterschaften in Belgrad einen Traumstart hingelegt.

Heß fehlen die Worte

Für einen weiteren Knaller und Jubel im deutschen Leichtathletik-Team sorgte am ersten EM-Tag auch Dreisprung-Europameister Max Heß, der schon in der Qualifikation den deutschen Rekord auf 17,52 Meter schraubte. "Mir fehlen die Worte. Ich habe mich schon den ganzen Tag gut gefühlt. Die Anlage ist sehr schnell. Das kommt mir zugute", sagte Heß, dessen Bestleistung in der Halle bisher bei 17,14 lag.

Doch die große Show im DLV-Trikot boten am Freitagabend (03.03.2017) die flotten Frauen beim Sprint über die fünf Hürden: Die 27 Jahre alte Hallenserin Roleder vom SV Halle, im Vorjahr in Amsterdam bereits Freiluft-Europameisterin, gewann das spannende Finale in 7,88 Sekunden. "Viele haben gesagt, ich sei keine Hallen-Läuferin. Ich denke, das können wir jetzt vergessen. Ich bin absolut glücklich. Ich bin angereist und wollte gewinnen. Europameisterin", sagte Roleder. Die deutsche Hallenmeisterin Dutkiewicz vom TV Wattenscheid kam in 7,95 als Dritte ins Ziel.

Stabhochspringen - Holzdeppe guter Fünfter

Stabhochspringer Raphael Holzdeppe muss weiter auf seine erste Medaille bei einem Hallen-Großereignis warten. Der 27-Jährige vom LAZ Zweibrücken wurde in einem hochklassigen Finale mit 5,80 Metern Fünfter. Gold ging wie erwartet an den Top-Favoriten Piotr Lisek. Mit 5,85 Metern gewann der Pole seinen ersten EM-Titel. Silber sicherte sich der Grieche Konstadinos Filippidis (5,85) vor dem höhengleichen Polen Pawel Wojciechowski.

Kugelstoßerin Vita verpasst Überraschung

Auch Kugelstoßerin Claudine Vita (Neubrandenburg) hat trotz einer guten Vorstellung eine Überraschungsmedaille verpasst. Die 20-Jährige belegte beim Sieg der Olympia-Dritten und Titelverteidigerin Anita Marton (Ungarn/19,28) in persönlicher Bestleistung von 18,09 Metern Platz fünf, durfte sich aber über ihren ersten 18-Meter-Stoß der Karriere freuen.

