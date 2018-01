ARD und ZDF zeigen weiter Leichtathletik

Wie die beiden öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mitteilten, haben sie den bis 2020 laufenden TV -Vertrag mit dem Deutschen Leichtathletik-Verband ( DLV ) vorzeitig bis 2024 verlängert.

"Die Verlängerung unseres TV-Vertrages ist für die Sportart Leichtathletik ein besonders wertvolles Zeichen, denn damit ist gesichert, dass die Kernsportart der Olympischen Spiele trotz digitaler Herausforderungen weiter bei den öffentlich-rechtlichen Sendern eine bedeutende Rolle spielen wird" , sagte DLV-Präsident Jürgen Kessing.

Balkausky: Kompetente und kritische Berichterstattung

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky sagte: "Die große Leichtathletik-Fangemeinde darf von der ARD wie bisher ausführliche, kompetente, aber auch kritische Berichterstattung erwarten - auf internationaler wie nationaler Ebene."

Europameisterschaften in Berlin

Ohnehin schon gesichert war die Übertragung der bevorstehenden Leichtathletik-Europameisterschaften vom 7. bis 12. August in Berlin durch die öffentlich-rechtlichen Sender. Die nationalen Titelkämpfe stehen am 21./22. Juli in Nürnberg an.

sid/dpa | Stand: 09.01.2018, 11:55