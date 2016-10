Favoritensiege bei Kölner Jubiläums-Marathon

Im 20. Jubiläumsjahr des Köln-Marathon hat sich am Sonntag (02.01.2016) Raymond Kipchumba Choge den Sieg bei den Männern gesichert. Der Kenianer setzte sich auf den letzten zehn Kilometern aus einer Spitzengruppe ab und kam nach 2:08,39 Stunden ins Ziel. Damit verbesserte er seine persönliche Bestzeit um fast drei Minuten. "Das hatte ich nicht erwartet", sagte Kipchumba Choge im Ziel. "Der Plan war, eine Zeit um 2:10 Stunden herum zu laufen. Aber heute hat alles gepasst."

Auch bei den Frauen ging der Sieg nach Kenia. Bornes Jepkirui Kitur lief über eine weite Strecke der 42,195 Kilometer ein einsames Rennen und überquerte die Ziellinie am Kölner Dom nach 2:32,15 Stunden. "Es war ein bisschen windig, aber insgesamt bin ich gut klar gekommen", meinte Kitur.

"Lokalzeit"-Staffel gewinnt Wette

Zielläufer der Lokalzeit-Staffel: Christian Zingsem

Die schnellste Zeit des Tages ging aber nicht auf das Konto der afrikanischen Läufer, sondern an die "42 gegen 1"-Staffel der "Lokalzeit" des WDR. Die 42 Starterinnen und Starter gingen aus dem zweiten Block ins Rennen und brachten den Staffelstab nach 2:07,57 Minuten ins Ziel, waren also 42 Sekunden schneller als der Sieger. Den angepeilten Weltrekord der Berliner-Marathonstaffel verfehlte das Kölner Team allerdings um knapp 50 Sekunden.

Insgesamt gingen zum 20. Geburtstag knapp 26.000 Läuferinnen und Läufer über den Marathon und den Halb-Marathon in Köln an den Start. Angefeuert von tausenden von Zuschauern an der Strecke ging es vom Start an der Kölnmesse über die Deutzer Brücke in mehreren Schleifen durch zahlreiche linksrheinische Kölner Viertel, bevor im Zentrum der Stadt am Dom das Ziel wartete.

Stand: 02.10.2016, 13:03