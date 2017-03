Roleder gegen Dutkiewicz - Sprint um Gold

Bei der deutschen Hallenmeisterschaft in Leipzig vor knapp zwei Wochen sorgte Pamela Dutkiewicz für Aufsehen. In 7,79 Sekunden lief die gebürtige Kasselerin durchs Ziel - so schnell war fast drei Jahrzehnte lang keine deutsche Hürdensprinterin gewesen. Es war ein bemerkenswertes Statement der 25-jährigen in der noch jungen Leichtathletik-Saison, die nun an diesem Wochenende ihren ersten kontinentalen Höhepunkt erlebt.

In die Phalanx der Amerikanerinnen

In Leipzig knapp geschlagen: Cindy Roleder. Die 27-Jährige vom SV Halle/Saale blieb nur neun Hundertstel hinter der Siegerin und erreichte in 7,88 Sekunden wie Dutkiewicz ebenfalls eine neue persönliche Bestzeit. Die beiden Deutschen, die damit die europäische Bestenliste anführen, hatten sich mit ihren Top-Leistungen zu den ersten Anwärtern auf EM-Gold aufgeschwungen.

" Das waren zwei Weltklasseleistungen ", jubelte auch DLV -Cheftrainer Idriss Gonschinska. Beide Athletinnen seien in die Phalanx der amerikanischen Sportlerinnen vorgedrungen, die bei den Olympischen Spielen über die 100-Meter-Distanz die ersten drei Plätze belegt hatten. In Berlin beim Hallen-Istaf liefen Dutkiewicz und Roleder ebenfalls schon stark - mit umgekehrtem Zieleinlauf. Roleder lag in 7,85 Sekunden knapp vor Dutkiewicz in 7,88 Sekunden.

Gegenseitiges Pushen

Nun kommt es in Belgrad zum nächsten brisanten Kopf-an-Kopf-Duell. Die Konkurrenz im eigenen Lager sehen sie dabei durchaus positiv. " Wir pushen uns gegenseitig und haben super Trainer, die uns richtig aufbauen. Die tüfteln an uns rum, wie man am schnellsten über die Hürden kommt ", sagt Cindy Roleder.

Pamela Dutkiewicz und Cindy Roleder bei der Hallen-DM in Leipzig

Es sind vor allem Roleders Erfolge aus der Vergangenheit, die für ihre zwei Jahre jüngere Konkurrentin als Motivationshilfe dienen. Cindy Roleders internationaler Durchbruch in die Weltspitze war der Gewinn der Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften 2015 in Peking über die 100 Meter. Dutkiewicz fieberte damals mit. " Mir war nicht bewusst gewesen, dass eine deutsche Athletin, eine saubere Athletin, in der Weltspitze mitlaufen kann. Cindy hat gezeigt, dass das möglich ist. Sie hat uns eine Schranke geöffnet: Schaut her, Mädels, es geht!" , sagte Dutkiewicz in einem aktuellen Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung."

Mentale Grenzen gelöst

Ein Jahr später bestätigte Roleder den Erfolg von Peking mit dem Sieg bei den Europameisterschaften in Amsterdam. " Cindy hat mit ihren Erfolgen mentale Grenzen gelöst ", sagt Cheftrainer Gonschinska und betont, wie sehr sich die Disziplin in Deutschland in den vergangenen Jahren entwickelt hat.

Gonschinska ist optimistisch, dass die starken deutschen Hürdnesprinterinnen, zu denen auch die 22-jährige Ricarda Lobe von der MTG Mannheim hinzugezählt werden muss, auch in der Freiluftsaison an die guten Vorstellungen in diesem Jahr anknüpfen können. Im August werden die Weltmeisterschaften im Olympiastadion von London ausgetragen. Dutkiewicz und Roleder wollen auch da bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitreden.

Zunächst aber gilt der Fokus dem Final-Rennen über die 60-Meter-Distanz, das an diesem Freitag (3.3.2017, 19.55 Uhr) gestartet wird. Nur eine Konkurrentin sollten sie im Auge behalten: Alina Talay, die 2013 und 2015 EM-Gold holte. Die Weißrussin kann 7,85 Sekunden als Bestzeit aufweisen. In diesem Jahr stehen für sie aber lediglich 7,94 Sekunden zu Buche.

Stand: 03.03.2017, 11:19