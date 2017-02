Lückenkemper und Bryan holen Titel über 60 Meter

Bei den Frauen siegte die EM -Dritte über 200 Meter in persönlicher Bestleistung von 7,14 Sekunden vor Rebekka Haase (7,16) und Lisa Mayer (7,18). Im Vorfeld waren bereits sechs DLV -Sprinterinnen unter der geforderten EM-Norm von 7,28 geblieben. Vorjahressiegerin Tatjana Pinto schaffte dies im Vorlauf, musste dann aber auf einen Start im Finale verzichten.

Bei den Männern gewann in Abwesenheit des deutschen Rekordlers Julian Reus der Weinheimer Michael Bryan in 6,67 Sekunden den Titel vor Maurice Huke (6,68) und dessen zeitgleichen Vereinskollegen Robin Erewa.

Schwanitz siegt vor Babypause

Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz wurde derweil genauso wie Europameister David Storl der Favoritenrolle gerecht - doch die 31-Jährige war gleich doppelt im Glück: Nur wenige Minuten nach ihrem Sieg verkündete sie freudig ihre Schwangerschaft. "Das war der beste Wettkampf in diesem Jahr - und der letzte. Ich bin schwanger, deshalb werde ich keine weiteren Wettkämpfe machen" , sagte Schwanitz. Zuvor hatte Schwanitz mit 18,50 Metern ohne Probleme den Titel gewonnen.

David Storl stieß 20,98 Meter und holte sich damit seinen fünften Hallentitel. Als Weltjahresbester ist der Lokalmatador und Publikumsliebling einer der heißen Medaillenkandidaten bei der EM in Belgrad.

Hürdensprinterinnen stark

Für die sportliche Überraschung des Tages sorgte Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz. Die Wattenscheiderin entthronte mit europäischer Jahres-Bestleistung Freiluft-Europameisterin und Vize-Weltmeisterin Cindy Roleder. Dutkiewicz gewann in sehr starken 7,79 Sekunden vor der Vorjahressiegerin Roleder, die in persönlicher Bestzeit von 7,84 ins Ziel kam. Derzeit sind beide Europas schnellste Hürdensprinterinnen, in der Weltjahresbestenliste liegen sie auf Rang zwei und drei. Bei den Männern gewann Erik Balnuweit seinen fünften Titel in Serie.

sid(dpa | Stand: 18.02.2017, 18:47