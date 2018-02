Hallen-DM: Deutscher Rekord durch Klosterhalfen

Shootingstar Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) hat bei der Hallen-DM in Dortmund einen deutschen Rekord über 3.000 Meter aufgestellt. Das 21 Jahre alte Geburtstagskind kam am Sonntag (18.02.2018) in 8:36,01 Minuten ins Ziel und verbesserte die 30 Jahre alte Bestmarke von Kathrin Ullrich (8:41,79) um mehr als fünf Sekunden.

Gesa Felicitas Krause, Europameisterin über 3.000 m Hindernis, kam in 8:54,08 Minuten auf Platz zwei ins Ziel. " Das ist der schönste Geburtstag, den ich mir je machen konnte ", sagte Klosterhalfen: " Ich habe einfach probiert, in meinem Tunnel zu bleiben. " Im vergangenen August hatte Klosterhalfen bereits den deutschen 3.000-m-Rekord im Freien auf 8:29,89 Minuten verbessert.

Auch Heß und Holzdeppe in guter Form

Raphael Holzdeppe beim Stabhochspringen in Dortmund

Auch Dreisprung-Europameister Max Heß zeigte in Dortmund aufsteigende Form. 16,84 Meter bedeuteten für den Chemnitzer nicht nur persönliche Saisonbestleistung, sondern auch den Titel vor seinem Teamkollegen Benjamin Bauer (15,82). Dem ehemaligen Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe (Zweibrücken) reichten zwei erfolgreiche Sprünge zum Sieg mit 5,68 Metern. Anfang Februar hatte Holzdeppe in Karlsruhe 5,88 übersprungen und seinen besten Sprung seit 2015 abgeliefert.

Das Glanzlicht am Samstag (17.02.2018) hatte Tatjana Pinto im letzten Rennen des Tages gesetzt. In 7,06 Sekunden sprintete die Paderbornerin nach 60 Metern ins Ziel: die schnellste Zeit einer Deutschen seit Katrin Krabbe 1991.

