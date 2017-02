Doping - Russische Sportler stellen sich quer

So drückt es der Leiter des Projekts Rocket Science, der frühere Langstreckenläufer Jewgeni Pischtschalow, nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AP aus Moskau aus.

"Hinken hinterher"

Russische Sportler hätten jahrelang leistungssteigernde Medikamente als Abkürzung zum Erfolg gesehen. "Es wäre dumm zu leugnen, dass wir im Land große Probleme mit Doping haben" , sagte Pischtschalow: "Aber als Konsequenz hinken wir in Sporttechnik und -wissenschaft 20 Jahre hinterher." Wenn sich das System nicht ändere, werde Russland in den nächsten Jahren keine Olympiamedaillen gewinnen.

Gegen die offizielle Sportpolitik

Die Athleten, zu denen auch Hammerwerfer Sergej Litwinow zählt, stellen sich damit gegen die offizielle Sportpolitik, die staatlich gestütztes Doping leugnet. Wegen der Vorwürfe ist der russische Leichtathletikverband derzeit nicht Mitglied des Weltverband IAAF, die Russen waren für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro 2016 gesperrt.

ARD-Dopingexperte Seppelt: "Zarte Pflänzchen des Widerstands"

"Es wachsen bei russischen Athleten zarte Pflänzchen des Widerstands gegen die bestehenden Sportstrukturen. Offenbar erkennen einige, dass es so nicht weitergehen kann. Sie wissen, dass die Vorwürfe zu einer weit verbreiteten Kultur des Dopings nicht aus der Luft gegriffen sind" , sagt ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt: "Es ist aber bisher eine Minderheit, die in Opposition geht. Und diese Kritiker werden in Russland oft als Verräter gebrandmarkt, vor allem dann, wenn sie sich an ausländische Medien wenden, weil ihnen in ihrem Heimatland kein Gehör geschenkt wird."

Hotline für Whistleblower

Dem Bericht nach wollen die Sportler ihr dopingfreies Trainingslager in der Provinzstadt Joschkar-Ola gut 600 Kilometer östlich von Moskau aufschlagen. Wer als Doper ertappt werde, müsse 25.000 US-Dollar (23.570 Euro) Strafe zahlen. Rocket Science habe auch eine Hotline für Whistleblower zu Dopingproblemen eingerichtet.

red/dpa | Stand: 28.02.2017, 10:15