Röhler sicherte sich mit einer Leistungssteigerung im sechsten Durchgang doch noch den Sieg in einem hochkarätig besetzten Feld. Der 25-Jährige wehrte mit starken 90,06 Metern den Angriff von Johannes Vetter ab, der Offenburger hatte zuvor geführt und wurde mit 88,15 Metern schließlich Zweiter. Auf Rang drei kam London-Olympiasieger Keshorn Walcott (86,61/Trinidad und Tobago).

Klosterhalfen wie entfesselt

"Ich bin super happy. Es ist leichter, wenn dich jemand pusht. Ich wusste, dass ich Johannes schlagen kann" , sagte Röhler: "Ich hab's wieder getan. Die 90 Meter sind ein richtig gutes Ergebnis."

Wie entfesselt präsentierte sich Klosterhalfen, die Leverkusenerin zeigte erneut, warum sie als riesiges Talent gilt. Die erst 20-Jährige lief in herausragenden 3:59,30 Minuten über 1500 Meter auf Platz drei der ewigen deutschen Bestenliste.

Klosterhalfen musste sich nach einem couragierten Auftritt nur der neuen Weltjahresbesten Sifan Hassan aus den Niederlanden (3:56,22) und der Kenianerin Winny Chebet (3:59,16) geschlagen geben. Dabei pulverisierte sie ihre bisherige Bestleistung (4:06,91) regelrecht. Dem Schützling von Trainer Sebastian Weiß fehlen zum deutschen Rekord von Christiane Wartenberg (3:57,71) jetzt nur noch gut anderthalb Sekunden.

Nervenstärke vor der Weltmeisterschaft

Röhler unterstrich in der Ewigen Stadt mit Blick auf die Weltmeisterschaften in London (4. bis 13. August) einmal mehr seine Ausnahmestellung und bewies zudem Nervenstärke - als es darauf ankam, konnte der deutsche Rekordhalter noch einmal zulegen. Erst Anfang Mai hatte er seine Bestleistung auf 93,90 Meter verbessert, er ist damit die Nummer zwei hinter Weltrekordler Jan Zelezny (98,48/Tschechien) in der ewigen Weltbestenliste. Der dritte starke deutsche Werfer Andreas Hofmann (79,64/Mannheim) musste mit Rang acht zufrieden sein.

Schnellster Mann im Olympiastadion war über 100 Meter Chjindu Ujah, der Brite rannte bei leichtem Gegenwind 10,02 Sekunden. Für großen Jubel sorgte auch Aries Merritt - der Hürden-Weltrekordler aus den USA zeigt sich nach seiner Nierentransplantation 2015 wieder in starker Form. Der 31-Jährige gewann nach 13,13 Sekunden.

Lückenkemper chancenlos

Beim Sieg von Europameisterin Dafne Schippers (10,99/Niederlande) über die 100 Meter hatte Sprint-Ass Gina Lückenkemper (Dortmund) keine Chance. Die EM-Dritte über 200 Meter wurde nach 11,39 Sekunden Siebte.

Stabhochspringerin Lisa Ryzih (Ludwigshafen) hinterließ einen starken Eindruck. Die EM-Zweite verbesserte in knallgelben Strümpfen ihre eigene deutsche Jahresbestleistung um zehn Zentimeter auf 4,65 Meter und wurde in einem guten Feld Vierte. Den Sieg holte sich Olympiasiegerin Katerina Stefanidi aus Griechenland mit 4,85 Metern.

Stand: 08.06.2017, 22:35