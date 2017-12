Cross-EM - Reh siegt vor Klosterhalfen

Die 20 Jahre alte Reh aus Ulm gewann am Sonntag (10.12.2017) im slowakischen Samorin den Titel nach 6,28 Kilometern in 20:22 Minuten. Klosterhalfen, die zuletzt zweimal in der U20-Klasse gewonnen hatte, wurde mit drei Sekunden Rückstand Zweite vor der Britin Jessica Judd (20:45 Minuten).

Die 20 Jahre alte Klosterhalfen von Bayer Leverkusen wurde in diesem Jahr auch U23-Europameisterin über 1.500 Meter. Reh hatte vor einem Jahr als Vierte der Cross-EM im U20-Rennen eine Medaille nur um eine Sekunde verpasst. "Jetzt werde ich erst einmal feiern und dann wieder ins Training zurückkehren. Die Europameisterschaften im nächsten Jahr in Berlin sind eine riesige Motivation für mich" , sagte die Europameisterin.

Im Auftaktrennen der EM hatte Miriam Dattke aus Regensburg als Dritte in der Altersklasse U20 überrascht und damit in Samorin den ersten Podestplatz für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) erkämpft.

dpa | Stand: 10.12.2017, 12:17