CAS bestätigt Sperre für Leichtathletikfunktionäre

Ex-IAAF-Schatzmeister Balachnitschjow, der zugleich Präsident des russischen Verbandes war, Russlands früherer Cheftrainer Alexej Melnikow und der frühere Marketingbeauftragte Papa Massata Diack bleiben wegen ihrer Verwicklung in einen Dopingskandal lebenslang gesperrt. Das Urteil bleibe aufgrund der vorliegenden Beweise in Kraft, teilte der CAS am Montag (21.08.2017) mit.

Die Sperren stehen im Zusammenhang mit dem vertuschten Dopingfall der russischen Marathonläuferin Lilija Schobuchowa. Sie soll sich den Start bei den Olympischen Spielen 2012 in London mit 450.000 Dollar erkauft haben, um eine drohende Doping-Sperre zu vermeiden. Der Senegalese Diack ist Sohn des früheren IAAF-Präsidenten Lamine Diack. Beide sind wegen weiterer Vergehen auch im Visier der französischen Justiz. IAAF-Chef Sebastian Coe begrüßte die Entscheidung des CAS. "Das heutige Urteil sendet eine klare Botschaft, dass alle, die unseren Sport korrumpieren, zur Rechenschaft gezogen werden", sagte der Brite.

Stand: 21.08.2017, 18:19