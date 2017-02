Leichtathletik - Mo Farah weist Doping-Vorwürfe zurück

Ohne Sendereihe | 27.02.2017 | 01:45 Min.

Der vierfache Olympiasieger Mo Farah steht wegen seines umstrittenen Trainers Alberto Salazar des Öfteren in der Kritik. Nun liegt laut Times on Sunday der US-Antidopingagentur USADA ein Report vor, der Dopingpraktiken Salazars aufdeckt. Der britische Langstreckenläufer weist derweil jede Schuld von sich und hält an seinem Trainer fest.