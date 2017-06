Ganze sechs Hundertstelsekunden fehlten Schubert am Samstag (03.06.17) im Kajak-Einer zu Bronze. "Ich habe alles gegeben. Am Ende war es knapp, auch zum Ersten nur eine Sekunde", sagte Schubert. "Das ist ein bisschen ärgerlich, vor allem, weil ich gleich am ersten Aufwärtstor ungefähr eine Sekunde liegen lassen habe."

Alexander Grimm (Augsburg), Olympiasieger von 2008, war bereits im Halbfinale gescheitert. "Ich habe es einfach nicht geschafft, das Boot am Laufen zu halten. Aber die Saison hat gerade erst angefangen", sagte Grimm im ZDF . Gold ging an den WM-Zweiten Mateusz Polaczyk aus Polen.