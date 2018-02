Kermans - "Die Jungs sind erfolgsgeil"

Morgenmagazin | 08.02.2018 | 03:52 Min. | Verfügbar bis 08.02.2019 | Das Erste

Hockey-Bundestrainer Stefan Kermas berichtet in einem ARD-Interview über die Vorbereitungen auf die nächsten Spiele bei der Hallen-WM in Berlin. Er will mit seiner Mannschaft der Favoritenrolle gerecht werden.