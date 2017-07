Deutsche Hockey-Frauen im Finale

Die Mannschaft von Bundestrainer Jamilon Mülders setzte sich am Donnerstag (20.07.2017) im Halbfinale mit 2:1 (2:1) gegen Argentinien durch. Das Siegtor gelang Charlotte Stapenhorst in der 30. Minute. Naomi Heyn hatte Deutschland zunächst in Führung gebracht (7.), ehe Lucina von der Heyde für Argentinien zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (16.) traf.

"Gratulation an meine Mannschaft. Wir sind mit einem sehr jungen, unerfahrenen, mit ein paar Routiniers gespickten Team hier hingefahren" , sagte Mülders: "Heute haben wir das gesamte Spiel dominiert, mit einer überragenden Julia Ciupka im Tor."

WM-Ticket schon durch Halbfinaleinzug gelöst

Im Finale trifft Deutschland am Sonntagnachmittag entweder auf Europameister England oder die USA. Gegen die Engländerinnen hatten die deutschen Hockey-Frauen erst am vergangenen Freitag in der Gruppenphase 0:1 verloren. Durch den Einzug ins Halbfinale hatte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) bereits das Ticket für die WM 2018 in London gelöst. Zudem qualifizierte sich das deutsche Team dadurch für das Finalturnier der World League in Auckland/Neuseeland (17. bis 26. November).

sid/dpa | Stand: 20.07.2017, 18:55