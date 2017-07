Deutsche Hockey-Frauen sichern WM-Teilnahme

Die Mannschaft gewann beim Halbfinalturnier der World League in Johannesburg ihr Viertelfinale gegen Gastgeber Südafrika und ist damit sicher bei der WM 2018 in London dabei.

Nobis erzielt entscheidendes Tor

Die Mannschaft von Bundestrainer Jamilon Mülders setzte sich mit 1:0 (1:0) durch, das Tor erzielte die Mannheimerin Camille Nobis in der 29. Minute.

"Ich bin wirklich sehr zufrieden. Heute ging es ausschließlich um das Ergebnis, und das hat super geklappt", sagte Mülders: "Dass wir mit so vielen jungen und unerfahrenen Spielerinnen dieses Ziel erreicht haben, ist aller Ehren wert. Sie haben es gut gemacht, genau wie die Erfahrenen in der Truppe. Da wächst eine neue, gute Mannschaft heran."

Auch Finalturnier der World League erreicht

Durch den Einzug in die Vorschlussrunde, wo am Donnerstag (120.07.2017/6:45 Uhr) das Nationalteam aus Argentinien der Gegner ist, qualifizierte sich die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) zudem für das Finalturnier der World League in Auckland/Neuseeland (17. bis 26. November).

sid | Stand: 18.07.2017, 21:34