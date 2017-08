0:3 gegen England - zweite Niederlage für Hockey-Herren

Fehlstart für die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Herren. Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas unterlag England im zweiten Turnierspiel nach Gegentreffern von Christopher Griffiths (4.), David Condon (44.) und Phil Roper (58.) klar mit 0:3 (0:1). Zuvor hatte der Olympia-Dritte bereits mit 2:3 gegen Spanien verloren.

Probleme mit der Chancenverwertung

"Das war heute ein bitteres Beispiel dafür, dass viel Ballbesitz und gefühlte spielerische Überlegenheit überhaupt keine Auswirkung auf das Ergebnis haben. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen", sagte Kermas, der im Vorfeld mehrfach betont hatte, das Vier-Nationen-Turnier als Vorbereitung auf die Europameisterschaft im niederländischen Amsterdam (15. bis 28. August) zu sehen. Nationalspieler Timm Haase haderte nach dem Schlusspfiff mit der Chancenverwertung der DHB-Elf. "Am Ende ist es natürlich genauso ernüchternd wie gegen Spanien, weil wir nach meiner Meinung beide Male die bessere Mannschaft waren", sagte Haase.

Am Mittwoch gegen die Niederlande

In Spanien sind mit Kapitän Tobias Hauke und Torhüter Tobias Walter nur zwei Bronzemedaillengewinner der Sommerspiele in Rio 2016 dabei, bei der EM-Endrunde dürfte das dann anders aussehen. Am Mittwoch (15.00) geht es für Kermas und sein Team mit dem Spiel gegen den Olympia-Vierten Niederlande weiter.

Die Nationalmannschaft der Frauen tritt am Montag um 16 Uhr gegen Belgien. Auch das Team von Bundestrainer Jamilon Mülders hatte zum Auftakt in das Turnier eine Niederlage hinnehmen müssen, die DHB-Frauen unterlagen zum Auftakt gegen Gastgeber Spanien 1:2 (0:2).

Stand: 07.08.2017, 14:30