Das stark verjüngte Team des Olympia-Dritten von 2016 setzte sich am Samstag mit 1:0 (0:0) gegen die Polinnen durch. Den entscheidenden Treffer markierte die Düsseldorferin Elisa Gräve (42. Minute) mit ihrem ersten Länderspieltor.

Viele Chancenn, nur ein Treffer

"Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird", sagte Franzisca Hauke, eine von noch acht Bronzemedaillen-Gewinnerinnen im Team. "Wir sind glücklich, gewonnen zu haben, müssen aber an unserer Chancenverwertung noch arbeiten."

Die Weltranglistensiebten waren den auf Position 18 stehenden Polinnen von Beginn an spielerisch überlegen, versäumten es jedoch, ihre Dominanz in Tore umzumünzen. Charlotte Stapenhorst (11.), Amelie Wortmann (21.), Cécile Pieper (28.) und Marie Mävers (44./47.) scheiterten an der starken polnischen Torfrau Marta Kucharska. Lediglich Gräve drückte den Ball in der zweiten Halbzeit im Nachschuss über die Torlinie, nachdem die erst 17-jährige Camille Nobis zuvor nur den Pfosten getroffen hatte.

Nun gegen Irland

Im zweiten Vorrundenspiel trifft das Team von Bundestrainer Jamilon Mülders am Montag (14.00 Uhr) auf Irland, das sich zuvor 1:1 (0:0) von Japan getrennt hatte. Für die direkte WM-Qualifikation muss Deutschland das Turnier in Südafrika unter den besten fünf der insgesamt zehn Teilnehmer beenden.

Die Männer um den neuen Bundestrainer Stefan Kermas steigen erst am Dienstag in ihr Quali-Turnier ein. Erster Gegner ist Ägypten (12.00 Uhr).

dpa/red/sid | Stand: 08.07.2017, 16:05