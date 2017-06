RW Köln im Euroleague-Halbfinale gegen Gastgeber

Zunächst muss sich das Team von Trainer Andre Henkel am Samstag (03.06.2017) im Halbfinale (13 Uhr) gegen Gastgeber KHC Dragons Antwerpen behaupten. Im zweiten Spiel trifft der Wimbledon HC auf den HC Oranje-Rood (15.30 Uhr). Die beiden Sieger stehen am Sonntag im Finale. Die Verlierer spielen zuvor den dritten Platz untereinander aus.

Henning sieht Siegchancen gegen Gastgeber

"Niemand erwartet in diesem Stadion einen Sieg von uns. Aber wir können gewinnen", sagte Coach Andre Henning. Er muss sein Team nach dem verpassten Titel-Hattrick bei der DM am vergangenen Wochenende wieder in die Spur bringen. In einem dramatischen Finale hatten die Kölner in Mannheim im Finale gegen den gastgebenden HC mit 2:3 verloren und damit die dritte deutsche Meisterschaft in Folge verpasst.

Über Barcelona ins Halbfinale

Frustrierte Kölner bei der Siegerehrung des Deutschen Meisterteams in Mannheim. Bei der Euroleague soll mehr als Platz zwei herausspringen.

Die Kölner hatten im April im Viertelfinale den Real Club de Polo Barcelona besiegt. Olympiasieger Christopher Zeller (11.) und Nationalspieler Marco Miltkau (15.) hatten die Domstädter mit 2:0 in Führung gebracht, ehe Gonzalo Coll Mencos (37.) für die Spanier verkürzen konnte. "Das ist unglaublich", war Kölns Marcel Meurer schon kurz nach der Partie voller Vorfreude auf Braschaat. "Für die meisten von uns ist es die erste Endrunden-Teilnahme."

Auf jeden Fall neuer Titelträger

Seit Bestehen der Euroleague im Jahr 2007 ging der Titel viermal nach Deutschland (3x UHC Hamburg, 1x Harvestehuder THC). Dieses Jahr geht der Pokal sicher an einen Neuling - von den diesjährigen Halbfinalisten konnte noch kein Team diesen Titel holen. Im vergangenen Jahr hatte der SV Kampong aus den Niederlanden den Cup geholt.